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Раскрыта зарплата самых быстрых курьеров в России 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Раскрыта зарплата самых быстрых курьеров в России
Фото: ТАСС
Раскрыт размер зарплаты сотрудников сервиса по доставке продуктов за 15 минут «Самокат». Об этом в шоу «Точка роста» заявил сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров.
По его словам, изначально сервис строился таким образом, чтобы в доставке работали люди, живущие поблизости с тем или иным фирменным магазином.
«Но так случилось, что почти 80 процентов людей, кто у нас работает, это люди, которые живут в этих районах, это их рабочее место. И так получилось, что наши курьеры стали нечто большим, чем просто розовый рюкзак или розовый плащ в этом районе», — рассказал он.
По словам Бочарова однажды с помощью курьеров удалось отыскать потерявшегося ребенка.
Что касается зарплаты, то людям платят по часам.
«Это 250-300 рублей в час. У нас нет штрафов, никаких способов человека наказать. Мы считаем, что люди, с которыми нам по пути, должны быть честными, а мы — честными с ними», — добавил Бочаров.
По его словам, в «Самокат» приходят работать студенты, таксисты, которые подрабатывают между сменами, а также учителя и музыканты.
«Самокат» — сервис доставки продуктов на дом за 15 минут, работает в Москве и Санкт-Петербурге. В фирме работает порядка шести тысяч курьеров, в день выполняется 50 тысяч заказов.
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Компании , Другое , Вячеслав Бочаров
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