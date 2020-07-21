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Сервис такси Gett стал прибыльным в России 

Rambler News Service и ещё 3 1 час назад
Gett стал прибыльным в России
Фото: РИА Новости
Сервис заказа такси Gett в июне 2020 года стал прибыльным во всех странах присутствия по отдельности, в том числе и в России, сообщил RNS представитель компании.
«В июне 2020 компания достигла прибыльности в каждой стране присутствия в отдельности. Gett уверенно движется к достижению положительного денежного потока уже в первом квартале следующего года, еще до выхода на IPO», — сообщили в компании.
В декабре 2019 сообщалось о выходе на операционную прибыль по консолидированному показателю EBITDA. Показатель, который составил $300 тыс., не учитывал расходы на исследования и разработки.
Кроме того, сейчас сервис дополнительно привлек $100 млн инвестиций от новых и существующих инвесторов, которые будут потрачены на развитие международной SaaS-платформы для корпоративных клиентов.
«Gett ставит своей задачей объединить лучших локальных перевозчиков по всему миру на одной платформе, оптимизируя пользовательский опыт от начала до конца: от заказа и поездки до выставления счетов и аналитики, экономя время и средства компаниям по всему миру», — объяснили в сервисе.
Уточняется, что платформа для корпоративных клиентов Gett в России пока не работает. Клиенты смогут получить доступ к ней через год.
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