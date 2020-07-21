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«Победа» получила в свой флот Boeing 737-800 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
«Победа» получила в свой флот Boeing 737-800
Фото: РИА Новости
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" получила 31-й Boeing 737-800, ещё три таких самолёта будут поставлены во флот компании в течение недели, расширение авиапарка позволит увеличить расписание ещё примерно на 30 рейсов в день, сообщила пресс-служба компании.
"Лоукостер "Победа" во вторник получил 31-й самолёт Boeing 737-800. Ещё три самолёта будут поставлены во флот компании в течение недели", — говорится в сообщении.
"Сейчас наши 30 самолётов выполняют ежедневно почти 200 рейсов по России. Благодаря расширению флота мы сможем увеличить расписание ещё примерно на 30 рейсов в день. Это очень важно как для нас, так и для наших клиентов, которые ждут "Победу" в своих городах", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Победы" Андрея Калмыкова.
Со ссылкой на Калмыкова пресс-служба отмечает, что уже на август компания смогла запланировать открытие новых рейсов по маршрутам Санкт-Петербург-Ульяновск и Москва-Ижевск.
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Комментарии
Компании , Андрей Калмыков , Авиакомпания "Победа" , Boeing
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