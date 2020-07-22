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Apple пообещала стать экологически чистой компанией 

RB.ru и ещё 1 1 час назад
Apple пообещала стать экологически чистой компанией
Фото: Reuters
За 10 лет Apple планирует полностью избавиться от выбросов углекислого газа в атмосферу на всей производственной цепочке. Это касается даже сторонних поставщиков деталей для ее продукции, сообщается на сайте компании.
Заявление компании означает, что к 2030 году ни одно проданное устройство Apple не будет влиять на климат. Планы корпорации по сокращению углеродного следа в атмосфере на 20 лет опережают цели МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата).
Apple ожидает, что сможет сократить выброс парниковых газов на своем производстве на 75% привычными методами. Оставшиеся 25% планируется сократить за счет инновационных технологий.
Например, стать экологически чистой Apple поможет низкоуглеродистый дизайн продукта. То есть на производстве будут использоваться низкоуглеродистые и переработанные материалы. По словам компании, все устройства iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, выпущенные в прошлом году, сделаны из такого переработанного материала.
Также компания будет взаимодействовать с поставщиками. Уже сейчас Apple берёт на себя обязательства от более чем 70 партнеров использовать 100% возобновляемую энергию для производства своих устройств.
«У бизнеса есть прекрасная возможность помочь построить устойчивое будущее, необходимость которого продиктована нашей общей заботой о планете, на которой мы живем. Меры по защите климата могут стать основой для наступления новой эры инноваций, создания рабочих мест, а также устойчивого экономического роста», — сказал глава Apple Тим Кук.
В сообщении отмечается, что с 2014 года все офисы и центры обработки данных Apple по всему миру работают на возобновляемой энергии. В 2019 году компания избежала 4,3 млн метрических тонн выбросов CO2 и 242 тысячи фторсодержащих газов, способствующих глобальному потеплению.
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Комментарии
Компании , Тим Кук , Apple
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