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«Газпром» завершил продажу 34% в операторе ГТС Латвии 

Прайм и ещё 1 1 час назад
«Газпром» завершил продажу 34% в операторе ГТС Латвии
Фото: РИА Новости
"Газпром" завершил продажу 34% в операторе ГТС Латвии Conexus Baltic Grid, следует из сообщения компании.
"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 штук, что составляет 0% голосов", — говорится в материалах.
В феврале 2020 года "Газпром" заключил договор о продаже 34% акций в операторе ГТС Латвии Conexus Baltic Grid с отлагательными условиями. Цена доли составила 77 миллионов евро, имя покупателя не раскрывалось. Однако сделка не была закрыта, так как отлагательные условия не были выполнены и покупная цена не была выплачена.
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Компании , Рынки , Экономика , Газпром
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