«Газпром» заставили уйти из Латвии

Компания «Газпром» завершила сделку по продаже 34% акций латвийского оператора Conexus Baltic Grid. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее Евросоюзом были утверждены поправки в энергетическое законодательство (Третий энергопакет), которые позволяют эксплуатировать трубопроводы из третьих стран лишь компаниям, независимым от владельцев трубы.

Еще в 2017 году в рамках реорганизации Latvijas Gaze российский «Газпром» приобрел пакет акций, однако по требованию Третьего энергопакета ЕС вынужден был их продать.

Стоимость доли российской компании составила 77 миллионов евро, однако сделку долго не удавалось завершить, так как не был выполнен ряд условий и не выплачена покупная цена.