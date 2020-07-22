Сбербанк стал владельцем 100% «Яндекс. Деньги»

Сделка прошла во вторник. Доля в 25% "Яндекс. Денег" находится на балансе дочерней структуры Сбербанка "Цифровые активы". Самому Сбербанку принадлежит 75% "Яндекс. Денег".

Сбербанк и "Яндекс" в конце июня объявили о разделе совместных активов. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в "Яндекс. Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей. Также есть и вторая часть — продажа Сбербанком доли в 45% в "Яндекс. Маркете" интернет-компании.