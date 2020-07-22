Sukhoi SuperJet 100 может «вырасти» 

ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех» ) рассматривает вариант создания увеличенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100. Об этом рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.

SSJ100 легко можно удлинить до 120 кресел — при этом дальность полета сократится до 2000 км (с нынешних 3000 км), но для большого количества региональных рейсов больше и не надо, говорит источник в ОАК. Если облегчить конструкцию на 2 тонны — а это серьезная техническая задача, — то 120-местный лайнер будет иметь нынешнюю дальность и будет более универсальным, добавляет собеседник «Ведомостей». Для 140-местной машины нужен уже двигатель с большей тягой.

Компания уже делала попытку изменить вместительность SSJ100, правда в сторону уменьшения: с 2017 г. холдинг работал над проектом выпуска версии на 75 кресел — SSJ75. Ее выход планировался на 2022 год; предварительный заказ на 75 таких лайнеров размещала крупнейшая частная авиакомпании страны S7 Airlines . Но в прошлом году ОАК отказалась от разработки SSJ75, рассказывал «Ведомостям» совладелец S7 Владислав Филев

SSJ100 — первый и пока единственный разработанный в России с нуля гражданский лайнер, вмещает в одноклассной компоновке от 98 до 103 пассажиров. Поставляется авиакомпаниям с 2011 г. В 2011–2020 гг. эксплуатантам поставлено 193 SSJ100.