Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.76
$
71.00
81.56
81.31
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.21
81.23
Индексы и котировки Brent
44.50
+0.36 Золото
1860.73
+0.03 РТС
1235.85
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.07
1.1543
+0.0270
07.07
1.1274
19.07
10.07
26.06

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам 

Банки.ру 48 минут назад
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Фото: depositphotos.com
Международная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), который поможет торговым точкам малого и среднего бизнеса быстро создавать программы лояльности для клиентов и адаптировать их в зависимости от потребностей бизнеса, говорится в сообщении компании. Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера. Первым банком-эквайером, реализовавшим подключение к сервису VCES в России, стал банк «Русский Стандарт», подключивший к сервису POS-терминалы сети кафе «Хлеб насущный», которая предоставит скидки на напитки навынос в размере 50% от их цены для клиентов, оплачивающих покупки премиальными картами Visa.
При использовании сервиса торгово-сервисное предприятие (ТСП) самостоятельно определяет критерии для своей программы лояльности и загружает условия предоставления скидок и бонусов в интерфейс сервиса. Во время оплаты клиентом товара или услуги картой или токеном Visa платежный терминал связывается с сервисом, определяет уровень и статус участника в программе лояльности и пересчитывает стоимость покупки с учетом скидок.
Как прокомментировали в платежной системе, после запуска услуги эквайринга размер среднего чека увеличивается, размер увеличения доходит до 30%. Для многих небольших торговых точек подключение безналичной и бесконтактной оплаты является одним из конкурентных преимуществ, поскольку сегодня уже почти 40% всех покупок в рознице оплачиваются картами.
Visa предлагает сервис, который решит эту проблему за счет предоставления готового решения, позволяющего настроить различные сценарии программы лояльности, а также определить размер скидок в зависимости от уровня трат и статуса клиента. Для идентификации в программе покупателю достаточно оплатить товары или услуги картой или токеном Visa. Это означает, что торговым точкам больше не нужно нести затраты на производство собственных карт лояльности, теперь для этого нужна лишь банковская карта Visa.
Видео дня. Кредитный кооператив оставил без денег 500 вкладчиков
Банки.ру: последние новости
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги» Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги» ВТБ запустил фабрику роботов ВТБ запустил фабрику роботов Сбербанк: в России в 15 млн самозанятых Сбербанк: в России в 15 млн самозанятых
Комментарии
Компании , Visa
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Магнит» запустил новую сеть дешевых магазинов
«Магнит» запустил новую сеть дешевых магазинов
Россиянам посулили новые выплаты
Россиянам посулили новые выплаты
Россияне массово захотели жить на юге
Россияне массово захотели жить на юге
«Газпром» принял важное для россиян решение
«Газпром» принял важное для россиян решение
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Рубль рванул вверх
00:13
Рубль рванул вверх
Рынки
Путин дал поручение по пенсиям
00:18
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение