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Мишустин отменил единый налог на вмененный доход 

Мария Иванова и ещё 1 26 минут назад
Мишустин отменил единый налог на вмененный доход
Фото: ТАСС
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что с 2021 года в стране отменят Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), считающийся любимым налогом предпринимателей. Об этом пишут «Ведомости».
Мишустин рассказал, что бюджет получил от 2,2 миллиона компаний, работающих в режиме упрощенной системы налогообложения, 422 миллиарда рублей. А два миллиона предпринимателей, применявших ЕНВД, заплатили в семь раз меньше — 65 миллиардов.
ЕНВД представляет собой процент от предполагаемой суммы прибыли, ставка налога составляет 15 процентов, при этом его размер можно снизить на страховые взносы. Им пользуются владельцы маленьких магазинов, предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажирок и организацией стоянок.
Мишустин объяснил смысл олигархов
С 2013 года ЕНВД сделали необязательным, его уже отменили в Москве. За его отмену выступал Минфин, заявлявший, что ЕНВД используется для ухода от налогов.
Деловые сообщества просили ввести переходный период в случае отмены ЕНВД, но в правительстве эту идею не поддержали. Мишустин отметил, что в России есть различные альтернативы — патентная система налогообложения, налоги для самозанятых, упрощенная система (6 процентов с доходов или 15 процентов с доходов минус расходы).
Опрошенные «Ведомостями» эксперты предупредили, что из-за отмены ЕНВД многие предприятия могут уйти в серую зону или даже закрыться.
«Если правительство не предложит в рамках других налоговых режимов какие-то дополнительные льготы, до половины всех предприятий, которые сейчас на ЕНВД, могут прекратить свое существование», — заявил доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов.
Как сообщал «Рамблер», ранее калининградский бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова рассказала порталу RUGRAD.EU, почему малый бизнес считал ЕНВД наиболее удобным.
Уплачивая ЕНВД, налогоплательщик был освобожден от налога на прибыль (для организаций), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме импорта) и налога на имущество. У ЕНВД была упрощенная отчетность, фиксированный размер суммы налога и низкая налоговая нагрузка.
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Компании , Экономика , Михаил Мишустин , Минфин , РАНХиГС , Ведомости
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