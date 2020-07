Предприятие в 1990-х попало в структуру «Русала» Олега Дерипаски. В последнее время оно занималось выпуском алюминиевой ленты, ламистера и изделий из них. На конец 2019 года Дмитровский завод был оформлен на кипрский офшор компании «Эн+ Рециклинг». Последней компанией владеет кипрская En+ Package Ltd, а до начала 2016 года она принадлежала En+ Group Олега Дерипаски и аффилированной Dasten Ltd. Потом она перешла в собственность офшора на Британских Виргинских островах Totti International Inc, в этой юрисдикции владельцы не известны.