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Суд арестовал бренды «Бабушка Агафья» и Natura Siberica 

Вероника Полынина и ещё 15 57 минут назад
Суд арестовал «Бабушку Агафью»
Фото: ТАСС
Суд арестовал бренды «Бабушка Агафья» и Natura Siberica бизнесмена Андрея Трубникова по иску на 4,5 млрд рублей компании ООО «Эн+ Рециклинг», входящую в холдинг En+ Олега Дерипаски. Об этом сообщило издание The Bell.
В общей сложности ограничительные меры наложены на 65 товарных знаков компании «Первое решение», являющегося основным юрлицом Natura Siberica.
По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, иск связан с пожаром на заводе «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовало «Первое решение». Косметическая компания считает требования арендодателя необоснованными и уже подала встречный иск на сумму 490 млн рублей.
«Что касается суммы иска со стороны ООО «Эн+ Рециклинг», то мы считаем ее абсолютно нереалистичной и до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами. Убытки, понесенные с нашей стороны в результате выгорания сырья и материалов, составили 490 млн руб. На эту сумму к ООО «Эн+ Рециклинг» был подан иск», — сказал РБК представитель «Первого решения».
Как сообщал «Рамблер», пожар на заводе «Эн+ Рециклинг» произошел в марте этого года. Огонь полностью охватил здание завода, у большей части строения обрушилась кровля.
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Комментарии 5
Компании , Олег Дерипаска , En+ Group , РБК
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