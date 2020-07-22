Суд арестовал «Бабушку Агафью»

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В общей сложности ограничительные меры наложены на 65 товарных знаков компании «Первое решение», являющегося основным юрлицом Natura Siberica.

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК , иск связан с пожаром на заводе «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовало «Первое решение». Косметическая компания считает требования арендодателя необоснованными и уже подала встречный иск на сумму 490 млн рублей.

«Что касается суммы иска со стороны ООО «Эн+ Рециклинг», то мы считаем ее абсолютно нереалистичной и до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами. Убытки, понесенные с нашей стороны в результате выгорания сырья и материалов, составили 490 млн руб. На эту сумму к ООО «Эн+ Рециклинг» был подан иск», — сказал РБК представитель «Первого решения».

Как сообщал «Рамблер», пожар на заводе «Эн+ Рециклинг» произошел в марте этого года. Огонь полностью охватил здание завода, у большей части строения обрушилась кровля.