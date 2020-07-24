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ЦБ за утро лишил лицензии два банка 

Павел Тиунов и ещё 22 18 минут назад
ЦБ оставил без лицензий два банка за утро
Фото: РИА Новости
Центробанк РФ отозвал лицензию у московского «Народного банка» и петербургского «Невастройинвест», сообщает ТАСС. Оба кредитных учреждения были уличены в нарушении российских законов.
Информация о решении ЦБ появилась утром 24 июля. Отмечается, что на момент запрета на осуществление банковских операций «Народный банк» в рейтинге отечественных кредитных учреждений занимал 297 место, «Невастройинвест» — 349 место.
ЦБ готовит историческое решение
Причиной лишения лицензии «Народного банка» стали выявленные экспертами нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом сотрудники кредитного учреждения несвоевременно отчитывались об операциях, подлежащих надзору.
В ситуации с «Невастройинвестом» речь идет о сомнительных транзакциях, которые, по версии специалистов, связана с теневой продажей наличных денег. Примечательно, что на протяжении последнего года эксперты ЦБ применяли к руководству «меры воздействия», которые к кардинальному изменению ситуации не привели.
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Комментарии 3
Компании , Личный счет , Невастройинвест , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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