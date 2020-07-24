ЦБ оставил без лицензий два банка за утро

Информация о решении ЦБ появилась утром 24 июля. Отмечается, что на момент запрета на осуществление банковских операций «Народный банк» в рейтинге отечественных кредитных учреждений занимал 297 место, «Невастройинвест» — 349 место.

Причиной лишения лицензии «Народного банка» стали выявленные экспертами нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом сотрудники кредитного учреждения несвоевременно отчитывались об операциях, подлежащих надзору.

В ситуации с «Невастройинвестом» речь идет о сомнительных транзакциях, которые, по версии специалистов, связана с теневой продажей наличных денег. Примечательно, что на протяжении последнего года эксперты ЦБ применяли к руководству «меры воздействия», которые к кардинальному изменению ситуации не привели.