«Газпром» закупит премиальные мерседесы

«Газпром» закупит автомобили от производителя Mercedes-Benz, для этих целей было выделено 290 млн рублей. Планируется приобрести 62 автомобиля из салона, которые будут эксплуатироваться в целях компании.

Данный тендер опубликован на портале государственных закупок. Никакой подробной информации нет. Известно лишь то, что закупать автомобили будут через одного поставщика. Вероятно, договор не будет доступен для всеобщего обозрения в информационной системе.

Нет информации и о том, кто именно будет поставлять автомобили для компании. Сейчас есть предварительные сведения лишь о количестве автомобилей и их средней стоимости — около 4.5 млн рублей. Если оценить рынок, можно увидеть, что за данную сумму можно купить либо E-класс в расширенной комплектации, либо V-класс в базовой.

Напомним, что в прошлом году "Газпром" уже закупал автомобили для компании. На это было выделено 376 млн рублей, приобретено 98 авто. Каждая машина обошлась в 3.8 млн рублей.