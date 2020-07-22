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Коми и «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве 

ТАСС 1 час назад
Коми и «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: РИА Новости
Правительство Республики Коми и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экологии и рационального использования природных ресурсов, инвестиционной и инновационной деятельности. Документ подписали в среду врио главы региона Владимир Уйба и глава "Роснефти" Игорь Сечин, рассказал руководитель региона.
"Сегодня состоялась встреча с президентом нефтегазовой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Мы обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, а также подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми и "Роснефтью". Мы договорились о продолжении совместной работы в таких направлениях, как геологическое изучение, разведка и добыча нефти на территории республики, инвестиционная и инновационная деятельность", — сказал Уйба в своем видеообращении к жителям.
Оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте". Он уточнил, что встреча состоялась в среду в Москве.
По словам руководителя региона, соглашением предусмотрена реализация проектов в сфере экологии и рационального использования природных ресурсов, в области энергосбережения и энергоэффективности, а также импортозамещения.
"Все направления, наименованные в соглашении, связаны с созданием дополнительных рабочих мест на территории республики"— добавил Уйба.
На территории Коми действует ООО "РН — Северная нефть" — дочернее общество ПАО "НК "Роснефть" в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Занимается геологическим изучением, разработкой и освоением месторождений на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Предприятие ведет разработку и добычу нефти на 14 нефтяных месторождениях, расположенных в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
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Комментарии
Компании , Владимир Уйба , Игорь Сечин , Роснефть
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