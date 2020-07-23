Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.06
$
71.20
82.30
82.38
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.21
81.23
Индексы и котировки Brent
44.97
–0.04 Золото
1883.60
+0.05 РТС
1255.10
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1589
+0.0259
08.07
1.1330
20.07
12.07
28.06

В Техасе появится новый завод Tesla 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
В Техасе появится новый завод Tesla
Фото: РИА Новости
Гендиректор Tesla Илон Маск объявил, что новый завод Tesla появится в городе Остин в американском штате Техас, сообщило издание Verge.
По его данным, глава компании отметил, что строительные работы "уже ведутся", они стартовали в выходные. По словам Маска, новый завод будет открытым для публики. Как отмечает издание, предприятие строится на территории площадью 2,1 тысячи акров (около 849 га).
"По сути, это будет экологический рай", — заявил глава Tesla.
Компания Tesla искала место для строительства своего нового завода уже несколько месяцев. Рассматривалась, в частности, возможность построить завод в Талсе (штат Оклахома), и, по словам Маска, эту идею Tesla примет во внимание при реализации проектов в будущем.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
Видео дня. В России хотят определить «срок годности» жилых домов
Последние новости
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко Обнаружены эффективные антитела против коронавируса Обнаружены эффективные антитела против коронавируса Как насытить организм "белком долголетия" Как насытить организм "белком долголетия"
Комментарии
Компании , Илон Маск , Tesla Motors
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Экономика США резко восстановилась
Экономика США резко восстановилась
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Ситуацию в экономике сравнили с кризисом 2008 года
Ситуацию в экономике сравнили с кризисом 2008 года
Видео
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Названы главные угрозы рублю
00:08
Названы главные угрозы рублю
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение