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Выручка Mail.ru Group выросла на четверть на фоне коронавируса 

Rambler News Service и ещё 3 43 минуты назад
Выручка Mail.ru Group выросла на четверть
Фото: Reuters
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во II квартале 2020 года, согласно неаудированной отчётности по МСФО, выросла на 25,5%, составив 25,3 млрд рублей, говорится в сообщении интернет-холдинга. В прошлом году соответствующий показатель составлял 20 млрд рублей.
Отмечается, что одним из основных драйверов роста выручки компании стал сегмент MMO-игр (направление под брендом MY.GAMES), за отчётный период его выручка увеличилась на 47,7%.
«Во втором квартале результаты превзошли наши ожидания: выручка увеличилась на 47,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в первом квартале 2020 года рост составил 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в компании, пик роста игрового направления пришёлся на карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Кроме того, влияние на популярность игрового направления оказало временное ослабление рубля и повышенная рентабельность направления.
Чистая совокупная прибыль Mail.Ru Group во II квартале выросла на 8,2% — до 3,4 млрд рублей.
Компания также раскрыла финансовые показатели по итогам первого полугодия 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупная чистая прибыль Mail.ru Group снизилась на 6,1%, составив 5,6 млрд рублей. В свою очередь, сегментная выручка холдинга показала рост на 20%, достигнув 47,7 млрд рублей.
Кроме того, Mail.ru Group отчиталась о результатах работы принадлежащих ей сервисов. Помимо MY.GAMES, рост во II квартале показала и социальная сеть «ВКонтакте» — как отмечается в сообщении, выручка соцсети выросла более чем на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ежедневное количество звонков выросло на 45%, отправленных сообщений — на 17%, просмотров видео — на 41%.
Выручка направления онлайн-образования (у Mail.ru Group есть доли в сервисах GeekBrains, Skillbox, SkillFactory и «Алгоритмике») во втором квартале выросла на 264% год к году и превысила 1 млрд рублей.
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Компании , Mail.ru Group
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