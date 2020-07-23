Все новости на карте

Во время открытия «Евро+» на Московском НПЗ Путин заявил, что в комплекс планируют инвестировать 350 миллиардов рублей до 2025 года.

Дюков, выступая с докладом, сначала заявил об инвестициях в 250 миллиардов, а затем упомянул 350 миллиардов. Путин после этого поинтересовался, не случайна ли оговорка.

«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов (рублей), решили добавить сразу сотенку, нет?» — спросил президент.

Дюков заверил, что финансирование составит 350 миллиардов, 215 из которых уже инвестированы.

Как сообщал «Рамблер», Путин заявил, что благодаря открытию комплекса «Евро+» уровень модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода достигнет 80 процентов.

Президент рассказал, что также на заводе появились современные очистные сооружения.