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«Сразу сотенку добавить»: Путин подколол главу «Газпром нефти» 

Мария Иванова и ещё 10 1 час назад
Президент России Владимир Путин обратил внимание на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова об инвестициях в комплекс переработки нефти «Евро+». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время открытия «Евро+» на Московском НПЗ Путин заявил, что в комплекс планируют инвестировать 350 миллиардов рублей до 2025 года.
Дюков, выступая с докладом, сначала заявил об инвестициях в 250 миллиардов, а затем упомянул 350 миллиардов. Путин после этого поинтересовался, не случайна ли оговорка.
«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов (рублей), решили добавить сразу сотенку, нет?» — спросил президент.
Дюков заверил, что финансирование составит 350 миллиардов, 215 из которых уже инвестированы.
Как сообщал «Рамблер», Путин заявил, что благодаря открытию комплекса «Евро+» уровень модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода достигнет 80 процентов.
Президент рассказал, что также на заводе появились современные очистные сооружения.
Комментарии 44
Компании , Видео , Александр Дюков , Владимир Путин , Газпромнефть
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