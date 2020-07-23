Путин запустил установки Евро+ на Московском НПЗ 

Московский нефтеперерабатывающий завод ввел в эксплуатацию установку Евро+, которая заменит сразу пять объектов прошлого поколения и позволит предприятию дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду. Команду о запуске установки дал президент Владимир Путин по видеосвязи.

Завод повысит объем и глубину нефтепереработки, увеличит выход светлых нефтепродуктов, улучшит показатели энергоэффективности. После запуска Евро+ МНПЗ повысит глубину переработки (до 85%), при этом производство бензина увеличится на 15%, дизельного топлива — на 40%, передает ТАСС.

Работа по строительству установки ведется с 2016 года. Инвестиции в проект составляют 98 млрд рублей.

С пуском Евро+ Московский НПЗ перейдет на увеличенный интервал между ремонтами, то есть завод в два раза реже будет останавливаться на плановый ремонт, а стабильность топливного рынка столицы дополнительно возрастет.

МНПЗ, принадлежащий «Газпром нефти» , удовлетворяет порядка 40% спроса Московского региона в бензинах, дизельном топливе и авиакеросине. Завод перерабатывает 11 млн тонн нефти в год.

Путин в ходе открытия комплекса отметил задачу для правительства и регионов по созданию условий для активного продвижения индустриальных проектов по всей стране.

«Задача и для правительства, и для регионов — создать условия для того, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам, и вели к созданию квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для инженеров, рабочих, других специалистов», — передает РИА «Новости» слова президента России.

Он добавил, что новый комплекс переработки нефти Евро+ на Московском нефтеперерабатывающем заводе позволит обеспечить стабильные поставки топлива на автозаправочные станции (АЗС) и аэропорты столичного региона.

«Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива, авиакеросина. И это все позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное — стабильно, бесперебойно поставлять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона», — сказал глава государства.

По его словам, в комплекс переработки нефти Евро+ на Московском НПЗ планируется вложить порядка 350 млрд рублей до 2025 года.

«Насколько я помню… до 2025 года, по-моему, планируется очень крупная инвестиция в 350 миллиардов рублей», — сказал Путин.

Президент добавил, что с вводом комплекса Евро+ уровень модернизации Московского НПЗ достигнет 80%.

Он также отметил, что на МНПЗ были построены не только новые комплексы, но и современные очистные сооружения, налажен мониторинг качества воздуха, что задает новый экологический стандарт, улучшает качество жизни людей.