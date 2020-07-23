Ужесточение санкций США против «Северного потока — 2» нарушает международное право, заявили в Германии. Европа, считают в ФРГ, является суверенной территорией и должна пресекать подобные попытки вмешиваться в свои экономические дела. Немецкие власти и бизнес неоднократно осуждали американские санкции и заявляли об ответных мерах.

Бургомистр немецкого портового города Засниц, рядом с которым пройдет трубопровод «Северный поток — 2» Франк Крахт раскритиковал ужесточение американских санкций против этого проекта. Как сообщает RT Deutsch, он считает санкции нарушением международного права.

«Это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — заявил градоначальник.

По словам Крахта, «Северный поток — 2» и схожие проекты играют серьезную роль в развитии его города. Благодаря СП-2 создаются новые рабочие места, возникают возможности рекламировать свой экономический и производительный потенциал на международном уровне.

«Не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией», — добавил бургомистр.

Он подчеркнул, что даже в трудные времена важно не угрожать друг другу, а поддерживать диалог и искать компромиссы.

Напомним, палата представителей Конгресса США ранее одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Там содержатся и расширенные санкции против СП-2 — под них попадают все лица, которые связаны с постройкой газопровода прямо или косвенно.

К ним относится и герр Крахт — в порту Засница находятся российские корабли, с помощью которых Nord Stream 2 намеревается закончить строительство.

Немецкие политики критикуют США за позицию в отношении СП-2 и санкции. В начале июля бывший германский канцлер Герхард Шредер раскритиковал готовящиеся американские санкции против «Северного потока — 2». Он назвал этот шаг намеренным расторжением трансатлантического партнерства между Европой и США.

Экс-канцлер ФРГ принял участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага , посвященных СП-2 и энергосуверенитету Европы и Германии.

«Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают с Nord Stream 2, затронуты напрямую. За каждой из этих компаний — оказавшиеся под угрозой европейские рабочие места», — подчеркнул Шредер.

По его словам, санкции серьезно угрожают многомиллиардным инвестициям в европейскую инфраструктуру. «Потребители в Европе столкнулись бы с дополнительными расходами в размере четырех миллиардов евро в год», — добавил бывший глава правительства ФРГ.

Шредер подчеркнул, что санкции против союзника по НАТО в момент экономического кризиса — это нападение на евроэкономику и посягательство на суверенитет и энергобезопасность Евросоюза

МИД ФРГ также осудили возможные новые санкции США против «Северного потока — 2». Статс-секретарь германского МИДа Нильс Аннен заявил, что эти ограничительные меры хотят направить на остановку строительства проекта, реализуемого согласно законам ЕС, и такие планы являются неприемлемыми.

По его словам, речь здесь идет отнюдь не только о «германо-американском вопросе», но и об отношениях США с другими странами Европы и их компаниями. Правительство ФРГ намерено выступить против таких шагов американских союзников.

«Санкции — ошибочный путь», — подчеркнул статс-секретарь.

ФРГ готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против трубопровода СП-2, сообщало ранее агентство Bloomberg. «Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод „Северный поток — 2“ с помощью дополнительных санкций», — пишет издание.

Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может оказать давление на ЕС, чтобы предпринять общие действия. Германия готова разработать ответные меры, если Вашингтон не прекратит преследование проекта.

Депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что ФРГ необходимо защитить себя от посягательств на свой суверенитет. Член фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре также призвал ответить санкциями на давление Вашингтона. «Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США», — резюмировал парламентарий от AfD.