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Путин пошутил над ошибшимся на 100 миллиардов топ-менеджером «Газпром нефти» 

Lenta.ru и ещё 2 42 минуты назад
Путин пошутил над топ-менеджером «Газпром нефти»
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин пошутил над топ-менеджером «Газпром нефти» Александром Дюковым, который в ходе беседы с главой государства ошибся на 100 миллиардов рублей, говоря о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Беседа проходила по видеосвязи во время церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+». Расшифровка опубликована на сайте Кремля.
Во вступительном слове Путин сказал, что в Московский НПЗ собираются вложить 350 миллиардов рублей до 2025 года. Затем Дюков во время собственного выступления сказал о 250 миллиардах планируемых вложений. Однако топ-менеджер сразу же исправился и уточнил, что в планах все же стоит инвестировать 350 миллиардов.
«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — спросил Путин.
Дюков в ответ подтвердил, что речь действительно идет о 350 миллиардах рублей инвестиций.
«Газпром нефть» приобрела Московский нефтеперерабатывающий завод в 2010 году. Предприятие обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, обслуживая в том числе московский авиаузел. Комплексная модернизация завода ведется с 2011 года. Строительство «Евро+» является основным проектом второго этапа модернизации, запланированного на 2016-2020 годы.
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Комментарии
Компании , Александр Дюков , Владимир Путин , Газпромнефть
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