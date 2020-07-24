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Скандал с товарами из Армении разразился в РФ 

Мария Иванова и ещё 2 45 минут назад
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что торговая сеть «Твой дом», принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову, убрала из ассортимента армянские товары. Об этом сообщает РБК.
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По словам Тоганяна, крупные экспортеры заявили, что с полок магазинов «в одночасье» пропали армянские консервированные продукты, минеральная вода и алкоголь.
«При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация, направленная на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями», — заявил посол.
Дипломат заявил, что менеджеры «Твоего дома» открыто ссылаются на указание руководства.
Как писал «Рамблер», после обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана Тоганян сообщил, что экспортерам армянских товаров запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити». Рынком владеют уроженцы Азербайджана.
Позже глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что у армянских экспортеров нет проблем с торговлей в «Фуд Сити». Тоганян подтвердил, что ситуация урегулирована.
Комментарии 71
Компании , Видео , Араз Агаларов , Алексей Немерюк , Вардан Тоганян
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