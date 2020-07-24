Скандал с товарами из Армении разразился в РФ 

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По словам Тоганяна, крупные экспортеры заявили, что с полок магазинов «в одночасье» пропали армянские консервированные продукты, минеральная вода и алкоголь.

«При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация, направленная на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями», — заявил посол.

Дипломат заявил, что менеджеры «Твоего дома» открыто ссылаются на указание руководства.

Как писал «Рамблер», после обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана Тоганян сообщил, что экспортерам армянских товаров запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити». Рынком владеют уроженцы Азербайджана.