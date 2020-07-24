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Алкоголь и табак предложили обложить дополнительным сбором

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, следует из письма члена ОП, главы «Трезвой России» Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
Алкоголь и табак обложат новым сбором
Фото: ТАССТАСС
Хамзаев заявил о необходимости взимать 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов.
Общественник отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают большие доходы от реализации алкоголя и табака, однако государству приходится иметь дело со всей социальной нагрузкой, связанной со злоупотреблением этими продуктами.
«Просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30%, который компании – предприятия розничной торговли и общепита – будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов», – передает RT текст обращения.
Однако, добавил Хамзаев, в конечную стоимость этих товаров не должны закладывать долю от отчислений. Таким образом, считает автор письма, цена на эти продукты при использовании механизмов регулирования не вырастет более чем на 10%.
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Компании,Султан Хамзаев,Михаил Мишустин
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