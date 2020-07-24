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Банк России аннулировал лицензию «Центрально-Азиатского банка» 

Прайм 1 час назад
ЦБ аннулировал лицензию «Центрально-Азиатского банка»
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ с 24 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у абаканского банка "Центрально-Азиатский", сообщается на сайте регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Центрально-Азиатский", — говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте самого банка, с 22 января текущего года им принято решение об изменении статуса банка на статус микрофинансовой компании.
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Компании , КБ "Центрально-Азиатский" , Центральный банк России
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