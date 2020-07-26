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«Приватбанк» подал в суд на Коломойского из-за отмывания $100 млн через российскую компанию — СМИ 

Украина.ру и ещё 1 2 часа назад
«Приватбанк» подал в суд на Коломойского
Фото: РИА Новости
Национализированный в 2016 году «Приватбанк» заявил в суд на своего бывшего владельца Игоря Коломойского, обвинив его в отмывании почти $800 миллионов (57,3 миллиарда рублей) и потребовав возмещения убытков, передают «Украинские новости» 26 июля.
Отмечается, что «Приватбанк» проверил дополнительные документы и подал в суд в американском штате Делавэр иск против Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк утверждает, что его бывший владелец отмыл $660 миллионов (47,3 миллиарда рублей) через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов (7,2 миллиарда рублей) через другие американские фирмы.
«Приватбанк» уже подавал иск в Делавэре в мае 2019 года, утверждая, что бывшие владельцы отмыли $623 миллиона (44,7 миллиарда рублей). Дело продолжают рассматривать.
В новом иске говорится, что еще $86 миллионов (6,2 миллиарда рублей) сверх заявленных раньше цифр отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал». Как утверждается в иске, оба якобы скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» разнообразным компаниям, подконтрольным самим бизнесменам. Далее, как утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.
Сейчас за право владеть «Приватбанком» ведутся споры между Национальным банком Украины и Коломойским.
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Комментарии
Компании , Геннадий Боголюбов
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