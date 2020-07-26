Основателя Alibaba вызвали в индийский суд 

Индийский суд вызвал представителей компании Alibaba и её основателя Джека Ма . Они будут проходить по делу в качестве ответчиков. Иск о неправомерном увольнении подал экс-сотрудник дочерней компании Alibaba.

По данным суда, одной из причин увольнения сотрудника стало его недовольство приложениями компании, в которых публиковались фейковые новости.

Таким способом они намеревались вызвать социальные и политические беспорядки, — говорит он.

В частности, речь идёт о приложениях UC News и UC Browser. Несколько недель назад они были заблокированы на фоне военного конфликта в Индии.

После блокировки компании получили письма, в которых спрашивалось о том, подвергали ли они публикуемый контент цензуре и действовали ли они от имени какого-либо иностранного правительства, сообщает Reuters.

Мы не можем комментировать текущие судебные разбирательства, — отметили в UC India.

Экс-сотрудник UC Web Пушпандра Сингх Пармар заявил в иске о своем неправомерном увольнении и потребовал от компании компенсации в размере $268 тысяч. В качестве доказательств он приложил к иску несколько постов UC News с ложной информацией.