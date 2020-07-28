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В Госдуме заподозрили торговые сети в антисанитарии. В списке — «Магнит», «Дикси», «Пятерочка» 

Ura.Ru и ещё 1 2 часа назад
Крупные торговые сети заподозрили в антисанитарии
Фото: © URA.RU
Крупные российские торговые сети заподозрили в систематических нарушениях санитарного и экологического законодательства. Об этом говорится в обращении депутата Госдумы Юрия Волкова в Роспотребнадзор.

«Заявитель указывает на факт нарушения требований в сфере обращения с отходами предприятиями розничной и оптовой торговли, торговыми сетями (АО «Тандер» (сеть «Магнит»), АО «Дикси ЮГ» (сеть «Дикси»), X5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»)», — приводил газета «Известия» выдержку из письма Волкова, который ссылается на данные ассоциации «Лига переработчиков макулатуры».

По словам парламентария, в результате деятельности указанных компаний образуются отходы картонной и бумажной упаковки товаров, которые перевозятся до распределительных центров на неспециализированном транспорте, задействованном в доставке продуктов. Кроме того, как отмечается, такие отходы якобы хранятся вместе с продуктами питания и предметами личной гигиены.
В Минпромторге РФ изданию объяснили, что нарушение торговыми сетями санитарно-эпидемиологического законодательства могут привести к распространению животных-вредителей, вредных бактерий и грибков в магазинах. На момент публикации материала перечисленные компании не ответили журналистам.
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Комментарии
Компании , Юрий Волков , Минпромторг , "Магнит" , X5 Retail Group , Госдума , Роспотребнадзор , Дикси , газета "Известия"
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