Крупные торговые сети заподозрили в антисанитарии

Юрия Волкова в Роспотребнадзор. Крупные российские торговые сети заподозрили в систематических нарушениях санитарного и экологического законодательства. Об этом говорится в обращении депутата Госдумы

«Заявитель указывает на факт нарушения требований в сфере обращения с отходами предприятиями розничной и оптовой торговли, торговыми сетями (АО «Тандер» (сеть «Магнит»), АО «Дикси ЮГ» (сеть «Дикси»), X5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»)», — приводил газета «Известия» выдержку из письма Волкова, который ссылается на данные ассоциации «Лига переработчиков макулатуры».

По словам парламентария, в результате деятельности указанных компаний образуются отходы картонной и бумажной упаковки товаров, которые перевозятся до распределительных центров на неспециализированном транспорте, задействованном в доставке продуктов. Кроме того, как отмечается, такие отходы якобы хранятся вместе с продуктами питания и предметами личной гигиены.