«Газпром» возобновил поставки газа в Грецию

После устранения последствий аварии на газопроводе «Газпром» возобновил поставку «голубого топлива» в Грецию, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от «Газпром экспорт».

Как сообщал «Рамблер», инцидент произошёл 27 июля. На участке магистрали вблизи болгаро-греческой границы случился порыв. Эксперты, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что часть трубопровода была полностью изношена. Отмечалось, что газопровод был построен 30 лет назад.

В результате специалисты заменили поврежденный участок трубы, а также проверили износостойкость сварных швов вблизи порыва и продули газопровод. На проведение необходимых работ ушло два дня. 29 июля поставки топлива были возобновлены.

В Министерстве энергетики Греции заявили, что энергетическая безопасность страны из-за аварии не находилась под угрозой, поскольку во время ликвидации последствий инцидента российский газ продолжал поступать через Турцию.