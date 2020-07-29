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«Газпром» возобновил поставки газа в европейскую страну 

Павел Тиунов и ещё 19 2 часа назад
«Газпром» возобновил поставки газа в Грецию
Фото: Reuters
После устранения последствий аварии на газопроводе «Газпром» возобновил поставку «голубого топлива» в Грецию, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от «Газпром экспорт».
Как сообщал «Рамблер», инцидент произошёл 27 июля. На участке магистрали вблизи болгаро-греческой границы случился порыв. Эксперты, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что часть трубопровода была полностью изношена. Отмечалось, что газопровод был построен 30 лет назад.
В результате специалисты заменили поврежденный участок трубы, а также проверили износостойкость сварных швов вблизи порыва и продули газопровод. На проведение необходимых работ ушло два дня. 29 июля поставки топлива были возобновлены.
В Министерстве энергетики Греции заявили, что энергетическая безопасность страны из-за аварии не находилась под угрозой, поскольку во время ликвидации последствий инцидента российский газ продолжал поступать через Турцию.
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Компании , Газпром , ИТАР-ТАСС
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