«Пятерочка» задумалась о магазине без кассиров

Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group ) изучает открытие "магазина без кассиров" для широкого круга покупателей, а не только для сотрудников ритейлера, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров

X5 запустила небольшой экспериментальный магазин "Пятерочка с собой" в сентябре 2019 года. Он находится на территории объекта X5 в Долгопрудном и предназначен для сотрудников компании. Магазин работает на основе IoT ("интернета вещей"): система специальных датчиков автоматически контролируют процесс входа, выхода, нахождения в посещении, температурный режим, освещение, обеспечивают физическую безопасность.

"Мы продолжаем тестировать среди сотрудников формат "Пятерочка с собой" — это высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров. В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики", — сказал Гончаров.

Комментируя влияние режима самоизоляции из-за коронавируса на "Пятерочку", он отметил, что весна подтвердила правильность выбранного компанией направления развития.

"Во-первых, это стратегическое решение по развитию цифровых сервисов "Пятерочки", которое мы приняли полтора года назад", — указал гендиректор сети.

"Во-вторых, мы увидели, что "Пятерочка" как формат "магазинов у дома" лучше приспособлена к текущей ситуации. Сейчас мы наблюдаем переток в наши магазины покупателей из более премиальных форматов — супермаркетов и гипермаркетов, а также более быстрыми темпами из традиционной розницы. Мы заметили и появление новых гостей со средним и более высокими доходами", — добавил он.