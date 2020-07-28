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Американский оружейный холдинг Remington Outdoor заявил о банкротстве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 28 минут назад
Американский оружейный холдинг заявил о банкротстве
Фото: Reuters
Холдинг Remington Outdoor, в который входит один из старейших и крупнейших американских производителей огнестрельного оружия и боеприпасов Remington Arms, подал заявление о банкротстве.
По его данным, документы были поданы в суд штата Алабама. Причиной называются повышенные долговые обязательства Remington Outdoor перед кредиторами. Подача соответствующего заявления является частью процесса по продаже компании, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Это уже второе за два года банкротство Remington Outdoor. В 2018 году компания инициировала эту процедуру по причине накопившихся долгов, а также на фоне спада продаж огнестрельного оружия после победы на выборах президента США в 2016 году Дональда Трампа.
Однако сейчас, как подчеркнуло агентство, ситуация несколько иная: из-за роста социальной напряженности в США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда и неопределенностью из-за пандемии коронавируса в стране с февраля наблюдается увеличение объемов продаж огнестрельного оружия. Тем не менее, это не смогло предотвратить банкротство компании.
Напомним, в марте 2018 года одна из старейших американских оружейных компаний Remington Outdoor Co. и ее дочерняя компания Remington Arms Company подали в суд штата Делавэр заявление о банкротстве.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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