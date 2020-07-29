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Чистая прибыль eBay в I полугодии выросла в 4,5 раза 

Прайм и ещё 3 39 минут назад
Чистая прибыль eBay в I полугодии выросла в 4,5 раза
Фото: Reuters
Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам шести месяцев 2020 года выросла в 4,5 раза в годовом выражении, составив 4,158 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,67 доллара против 1,04 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь выросла на 8,3%, до 5,24 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль eBay выросла в годовом выражении в 1,5 раза, составив 746 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,05 доллара против 0,46 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 19%, до 2,865 миллиарда долларов, аналитики же прогнозировали выручку в размере 2,79 миллиарда.
По итогам текущего финансового года компания ожидает выручку в размере 10,56 — 10,75 миллиарда долларов.
eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
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