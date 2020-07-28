В России выдали первую 5G лицензию

Компания МТС получила лицензию от Роскомнадзора на оказание услуг связи по стандартам 5G, сообщает ТАСС. Первыми абонентами сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные промышленные предприятия.

Представители МТС подчеркнули, что их компания стала первой в России получившей соответствующую лицензию, которая будет действовать до июля 2025 года. Отмечается, что для организации услуг связи в указанном формате был выделен диапазон 24,25 — 24,65 ГГц. В настоящее время специалисты тестируют возможность использования 5G для предприятий в сфере сельского хозяйства, медицины, ритейла и логистики.

В скором времени будут представлены сценарии организации связи пятого поколения для крупных производственных предприятий.

Как сообщал «Рамблер», в настоящее время в обществе до сих пор обсуждается конспирологическая теория, согласно которой монтирование вышек 5G связано с намерением закулисного правительства чипировать население Земли. В связи с этим в разных уголках мира люди разрушают станции сотовой связи. В частности, в июне в селе Ногир в Северной Осетии местные жители сожгли вышку телефонной связи, принадлежащую компании МТС. В результате населенный пункт остался без связи.