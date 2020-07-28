Магазинам готовят «план Б» на случай второй волны COVID

"Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый "план Б" на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и такие решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал Евтухов.
"Хотя, конечно, мы видим, что мы теряем часть общепита, есть рестораны, которые закрываются. Но общепит был закрыт дольше всех и пострадал сильнее всего. У многих выручка упала более чем на 70-80%, и даже онлайн-формат здесь, к сожалению, не помог", - указал замминистра.
"Мы очень рассчитываем на то, что, если не произойдет осенью очередных всплесков пандемии и не будет принято жестких решений, то по многим отраслям ситуация будет довольно стабильная", - заключил Евтухов.