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Минпромторг готовит "план Б" для магазинов в случае второй волны COVID

РИА Недвижимость
31 минуту назад
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Минпромторг РФ обсуждает с Роспотребнадзором "план Б" для работы компаний потребительского рынка России на случай "второй волны" коронавируса, который позволил бы избежать массового закрытия предприятий, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Магазинам готовят «план Б» на случай второй волны COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый "план Б" на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и такие решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал Евтухов.
Он отметил, в результате принятия различных мер поддержки России удалось избежать массовых банкротств на фоне распространения коронавируса весной.
"Хотя, конечно, мы видим, что мы теряем часть общепита, есть рестораны, которые закрываются. Но общепит был закрыт дольше всех и пострадал сильнее всего. У многих выручка упала более чем на 70-80%, и даже онлайн-формат здесь, к сожалению, не помог", - указал замминистра.
В то же время, продолжил замглавы Минпромторга, начинает восстанавливаться российская легкая промышленность, а также производство, продажи мебели и отрасли, связанные с мебельным производством.
"Мы очень рассчитываем на то, что, если не произойдет осенью очередных всплесков пандемии и не будет принято жестких решений, то по многим отраслям ситуация будет довольно стабильная", - заключил Евтухов.
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Компании,Виктор Евтухов,Роспотребнадзор,Минпромторг,РИА Новости
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