Магазинам готовят «план Б» на случай второй волны COVID

Он отметил, в результате принятия различных мер поддержки России удалось избежать массовых банкротств на фоне распространения коронавируса весной.

В то же время, продолжил замглавы Минпромторга, начинает восстанавливаться российская легкая промышленность, а также производство, продажи мебели и отрасли, связанные с мебельным производством.