PayPal прекратил внутренние переводы в России 

"На рынке переводов это вряд ли скажется существенно, пользователи перейдут к конкурентам. Полагаю, что в целом значительных неудобств граждане не испытают. Судя по письму PayPal, направленному компанией в ЦБ, доля прибыли по внутрироссийским операциям составила всего 4%. Поэтому для финансовых показателей компании это не создает существенных рисков", — сказал Дахтлер.