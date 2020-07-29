Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.15
$
72.00
84.81
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
72.30
84.03
Индексы и котировки Brent
44.11
+0.11 Золото
1958.98
–0.01 РТС
1257.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1750
+0.0350
14.07
1.1400
26.07
17.07
03.07

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Cоставлен рейтинг самых дорогих брендов мира
Фото: globallookpress.com
Стоимость бренда американской корпорации Netflix, предоставляющей услуги потокового вещания, за год выросла на 72% и составила $26,7 млрд Такая оценка приводится в опубликованном во вторник журналом Forbes рейтинге самых дорогих брендов мира.
На первых местах списка, как и годом ранее, расположились соответственно бренды Apple стоимостью $241,2 млрд, Google ($207,5 млрд), Microsoft ($162,9 млрд), Amazon ($135,4 млрд) и Facebook ($70,3 млрд). Следом идут Coca-Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton и McDonald's. Годом ранее в десятку лидеров также входила марка Toyota, однако в этом году, потеряв 7% стоимости, она заняла только 11 место. Louis Vuitton, ранее не входивший в десятку самых дорогих брендов, подорожал на 20%, заняв таким образом девятую строчку.
Из десятки лидеров только Facebook и Samsung потеряли в стоимости 21% и 5% соответственно, остальные марки стали дороже. Netflix, показавший за год самый большой рост в 72%, расположился на 26 месте. Также в стоимости значительно прибавили Chanel (рост на 42%), Amazon (40%), Microsoft (30%), Paypal (24%).
Общая стоимость 100 самых дорогих брендов составила $2,54 трлн. Более 50 из них принадлежат американским компаниям, 10 брендов — из Германии, девять — из Франции, на Японию и Швейцарию приходятся шесть и пять соответственно. Наиболее представлены в перечне марки технологических компаний: в списке их 20. 14 брендов принадлежат фирмам финансовых услуг, 11 — автомобильного сектора, восемь — сфере продаж.
Видео дня. Домашний интернет в России подорожает на 10-20%
ТАСС: последние новости
РБК: "Газпром" не указал владельца трубоукладчика "Северного потока - 2" среди активов РБК: "Газпром" не указал владельца трубоукладчика "Северного потока - 2" среди активов Банк России отозвал лицензии у двух банков Банк России отозвал лицензии у двух банков Власти США предупредили о риске возникновения коррозии на двух видах самолетов Boeing Власти США предупредили о риске возникновения коррозии на двух видах самолетов Boeing
Комментарии
Компании , Amazon , PayPal , Coca-Cola , Walt Disney , Microsoft , Louis Vuitton , Chanel , Netflix , Apple , Google , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Скандал с товарами из Армении разразился в РФ
Скандал с товарами из Армении разразился в РФ
ЦБ оставил без лицензий два банка за утро
ЦБ оставил без лицензий два банка за утро
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение