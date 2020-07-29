Российским блогерам предрекли обеднение 

Российским YouTube-блогерам предрекли обеднение: их доходы от рекламы в нынешнем году сократятся на 600 миллионов рублей. По данным портала Adindex, объем рынка с января по август стал меньше на 20 процентов, чем был за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что за восемь месяцев 2019-го рекламные доходы российских блогеров составили три миллиарда рублей, а в 2020-м — всего лишь 2,4 миллиарда рублей. Предполагается, что на восстановление рекламного рынка до уровня прошлого года уйдут месяцы, вплоть до конца нынешнего года.

Больше всего сократилось количество рекламы в категории «Путешествия и события» — на 28,4 процента. Зафиксировано также снижение спроса в разделах «Комедия» и «Автомобили и транспорт». При этом в «Образовании» на 81,5 процента выросла потребность в рекламных объявлениях. Кроме того, положительную динамику показали категории «Благотворительность», «Фильмы» и «Игры».

Утверждается, что производительность блогеров на карантине оказалась мифом. В апреле из-за режима самоизоляции инфлюенсеры, наоборот, сократили создание контента на 13,9 процента, а количество просмотров видео снизилось, но только на 0,8 процента.

В 2019 году рейтинг самых высокооплачиваемых звезд интернета по версии Forbes возглавил блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он заработал за год более 176 миллионов рублей. На втором месте оказался журналист Юрий Дудь (около 90 миллионов рублей). Третья строчка рейтинга досталась блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой (57,7 миллиона рублей).