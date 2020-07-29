Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.20
$
72.00
84.81
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
71.00
83.00
Индексы и котировки Brent
44.10
+0.09 Золото
1958.49
–0.03 РТС
1257.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1755
+0.0355
14.07
1.1400
26.07
17.07
03.07

Российским блогерам предрекли обеднение 

Lenta.ru 1 час назад
Российским блогерам предрекли обеднение
Фото: Reuters
Российским YouTube-блогерам предрекли обеднение: их доходы от рекламы в нынешнем году сократятся на 600 миллионов рублей. По данным портала Adindex, объем рынка с января по август стал меньше на 20 процентов, чем был за аналогичный период прошлого года.
Отмечается, что за восемь месяцев 2019-го рекламные доходы российских блогеров составили три миллиарда рублей, а в 2020-м — всего лишь 2,4 миллиарда рублей. Предполагается, что на восстановление рекламного рынка до уровня прошлого года уйдут месяцы, вплоть до конца нынешнего года.
Больше всего сократилось количество рекламы в категории «Путешествия и события» — на 28,4 процента. Зафиксировано также снижение спроса в разделах «Комедия» и «Автомобили и транспорт». При этом в «Образовании» на 81,5 процента выросла потребность в рекламных объявлениях. Кроме того, положительную динамику показали категории «Благотворительность», «Фильмы» и «Игры».
Утверждается, что производительность блогеров на карантине оказалась мифом. В апреле из-за режима самоизоляции инфлюенсеры, наоборот, сократили создание контента на 13,9 процента, а количество просмотров видео снизилось, но только на 0,8 процента.
В 2019 году рейтинг самых высокооплачиваемых звезд интернета по версии Forbes возглавил блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он заработал за год более 176 миллионов рублей. На втором месте оказался журналист Юрий Дудь (около 90 миллионов рублей). Третья строчка рейтинга досталась блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой (57,7 миллиона рублей).
Видео дня. Домашний интернет в России подорожает на 10-20%
Последние новости
В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июля «Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2» «Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Комментарии
Компании , Личный счет , Анастасия Ивлеева , Юрий Дудь , Валентин Петухов , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская экономика идет ко дну
Российская экономика идет ко дну
«Лимит 400 тысяч»: В РФ готовят новый налоговый вычет
«Лимит 400 тысяч»: В РФ готовят новый налоговый вычет
России предсказали судьбу СССР
России предсказали судьбу СССР
Эксперт предупредил об «экзотических» случаях с пенсиями
Эксперт предупредил об «экзотических» случаях с пенсиями
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение