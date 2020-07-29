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«Мегафон» начал тестировать подключение eSIM 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
«Мегафон» начал тестировать подключение eSIM
Фото: ТАСС
Мобильный оператор "Мегафон" начал тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт (eSIM). При этом, отмечают в компании, услуга не удаленная и подразумевает посещение одного из офиса продаж.
Ранее информацию о том, что "Мегафон" уже запустил тестирование eSIM в Москве, сообщали Telegram-каналы. В компании ТАСС подтвердили эту информацию.

"Мы действительно начали работы по тестированию технологии eSIM. Во флагманском магазине "Мегафона" в Москве (в ТЦ "Метрополис" — прим. ТАСС) начался сбор заявок на подключение к eSIM для наших абонентов, а подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж", — сказали в компании.

Полноценное внедрение eSIM в России

eSIM — встроенный в устройство модуль, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять обычную сим-карту и приходить в офис для заключения договора об оказании услуг. Вместе с тем в России пока что отсутствует возможность удаленного заключения договора на предоставления услуг связи, из-за чего полноценное внедрение eSIM невозможно.
О необходимости принятия законодательных изменений, которые должны легализовать в том числе удаленное подключение услуги, неоднократно заявляли операторы связи.
Минкомсвязь в январе подтверждала, что активно ведет работу над нормативной базой для внедрения eSIM. По мнению министерства, удаленная идентификация абонентов eSIM должна быть прописана в законах, о чем говорят все операторы связи. В министерстве при этом обещали, что все необходимые законодательные акты будут готовы в течение 2020 года.
Первым из операторов "большой четверки" услугу по подключению eSIM в своих точках продаж запустил в 2019 году Tele2, получив соответствующее разрешение Минкомсвязи. Также сейчас подключить eSIM от Tele2 можно при личном обращении в магазинах re:Store и "Связного".
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Комментарии
Компании , Мегафон , Минкомсвязи РФ , Tele2 , ИТАР-ТАСС
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