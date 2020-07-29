Чистая прибыль General Electric выросла на 14%

Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) в первом полугодии 2020 года увеличил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 14% в годовом выражении до 3,977 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,44 доллара против 0,4 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка концерна при этом снизилась на 16%, до 38,273 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистый убыток GE, приходящийся на акционеров, составил 2,18 миллиарда долларов против убытка во втором квартале 2019 года в размере 61 миллиона долларов. Разводненный убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,26 доллара против убытка в 0,01 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка концерна сократилась на 24%, до 17,75 миллиарда долларов.

"На наши показатели прибыли повлияло продолжающееся влияние COVID-19 на наш бизнес" — говорится в релизе.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.