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S7 запускает программу лояльности для медработников 

Прайм 3 часа назад
S7 запускает программу лояльности для медработников
Фото: ТАСС
Российская авиакомпания S7 Airlines и Ассоциация врачей авиационной медицины запускают программу лояльности для медработников, в соответствии с которой они получают привилегии и при покупке билета могут сделать отметку, готовы ли они оказать первую помощь на борту, сообщает перевозчик.

"S7 Airlines совместно с Ассоциацией врачей авиационной медицины (АВАМ) запускают первую в России программу для медицинских работников, которые путешествуют. Благодаря партнерству АВАМ с программой лояльности S7 Priority, медицинские работники, которые выберут для своих путешествий рейсы S7 Airlines, будут получать дополнительные привилегии", — говорится в сообщении.

При покупке авиабилета или в разделе "Мои бронирования" на s7.ru участники программы, по желанию, могут сделать отметку, готовы ли они оказать первую помощь. Информация заранее передается экипажу, и в нужный момент бортпроводник может обратиться за консультацией к медработнику. Решение об оказании помощи всегда остается за врачом, а доступ к привилегиям от него не зависит — их получают все участники программы "Врачи на борту".
"Врачи на борту" получают скидку 10% от тарифа на все собственные рейсы S7 Airlines, на 20% больше миль за каждый перелет, возможность бесплатного выбора места в салоне, провоза одного места багажа сверх нормы по тарифу и приоритетной регистрации в аэропорту на стойках бизнес-класса. Дополнительные бонусы — 5 тысяч приветственных миль за регистрацию в программе и по 1 тысяче миль за прохождение образовательных курсов от АВАМ.
Компания отмечает, что цель программы — повысить уровень безопасности пассажиров и поддержать медиков. Одним из первых участников программы стал главврач ГКБ №40" Денис Проценко.

"Программа "Врачи на борту" касается еще одного аспекта заботы о пассажире в полете — оказания квалифицированной первой помощи в случае необходимости. Конечно, это могут сделать и бортпроводники — они полностью готовы, но консультация специалиста с медицинских образованием всегда будет более предпочтительна…. В то же время нам хотелось бы, чтобы врачи, чей труд неоценим, могли путешествовать с большим комфортом", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров S7 Airlines, первого заместителя гендиректора S7 Group Татьяны Филевой.

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Комментарии
Компании , Татьяна Филева , АК S7
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