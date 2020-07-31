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Польша заявила о решении участвовать в суде по «Северному потоку-2» 

News.ru и ещё 5 57 минут назад
Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Польша подала в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в деле о «Северном потоке-2». Разбирательство идёт об освобождении проекта от требований обновлений Газовой директивы ЕС.
В заявлении также участвует немецкая «дочка» PGNiG. Польша считает, что «активное участие в разбирательстве» позволит более «эффективно» защищать интересы польских предприятий, пишет РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — подала апелляцию на решение суда ЕС. Последний отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
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Компании , Экономика , ЕС , РИА Новости
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