Банки урезали расходы на благотворительность

В России банки во втором квартале 2020 года, на который в стране пришёлся пик пандемии коронавируса, значительно сократили расходы на благотворительность. Об этом свидетельствуют данные из их квартальной отчётности на 1 июля.

С апреля по июнь 2020 года безвозмездные расходы участников рынка составили 6,09 млрд рублей. Это на 43,7% меньше показателя второго квартале прошлого года, когда издержки по этой статье превысили 10,8 млрд рублей, сообщил РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий . По сравнению с первым кварталом 2020-го траты финансово-кредитных организаций на благотворительность в целом по сектору упали на 15,2%, однако часть банков, напротив, наращивала такие расходы.

Больше всего расходы на благотворительность в апреле-июне, по сравнению с первым кварталом, сократили Газпромбанк ВТБ — на 1,75 млрд рублей (-72,1%) и 1,1 млрд рублей (-48,9%) соответственно. Бюджеты на безвозмездную помощь урезали и «Ак Барс» (-108,3 млн рублей, или на 94,4%), Альфа-банк (-57,7 млн рублей, или на 36,7%), Совкомбанк (-23,8 млн рублей, или на 64,2%), «Уралсиб» (-21,6 млн рублей, или на 61%) и «Хоум Кредит» (-4,2 млн рублей, или на 53,4%). Банк «Ренессанс Кредит» полностью отказался от расходов на благотворительность, снизив их с 18 млн рублей до нуля.

По словам менеджера группы по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte Натальи Таболиной, филантропию банковского сектора можно условно разделить на два направления: это благотворительность за счёт собственных средств, а также за счёт средств клиентов или сотрудников. Ко второй группе относятся специальные вклады с долей отчислений в фонды и волонтёрские организации, карты с благотворительным кешбэком.

В данное время из-за пандемии и резкого сокращения доходов населения фондирование банков также снизилось. Это повлияло на благотворительные акции. Между тем безвозмездные траты — это непроизводственные издержки для банка, резать их в условиях кризиса — вполне обычное дело, но при этом резкое сокращение расходов в условиях всенародного бедствия несёт репутационные риски.

Как сообщила Тоболина, говорить о серьёзном сокращении трат банков на филантропию пока рано, ведь собственные расходы на эти цели обычно связаны с долгосрочными партнёрскими отношениями с фондами. Поэтому, чтобы сделать корректные выводы, необходимо изучить годовой отчёт банка и отчет по исполнению бюджетов.

В ВТБ сокращение расходов на благотворительность связывают со спецификой поддержки, которую оказывает банк: он финансирует культурные, спортивные и образовательные проекты, а они были отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Ак Барс» также отложил часть благотворительных трат из-за карантинных мер. Расходы на благотворительность носят сезонный характер и обычно их пик приходится на первый квартал, заметил представитель Газпромбанка. «Уралсиб» и «Хоум Кредит», которые тоже отразили в своей отчетности падение трат на благотворительность, связывают это с разовыми факторами.