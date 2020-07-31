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Банки урезали расходы на благотворительность на пике пандемии 

News.ru 41 минуту назад
Банки урезали расходы на благотворительность
Фото: ТАСС
В России банки во втором квартале 2020 года, на который в стране пришёлся пик пандемии коронавируса, значительно сократили расходы на благотворительность. Об этом свидетельствуют данные из их квартальной отчётности на 1 июля.
С апреля по июнь 2020 года безвозмездные расходы участников рынка составили 6,09 млрд рублей. Это на 43,7% меньше показателя второго квартале прошлого года, когда издержки по этой статье превысили 10,8 млрд рублей, сообщил РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По сравнению с первым кварталом 2020-го траты финансово-кредитных организаций на благотворительность в целом по сектору упали на 15,2%, однако часть банков, напротив, наращивала такие расходы.
Больше всего расходы на благотворительность в апреле-июне, по сравнению с первым кварталом, сократили Газпромбанк и ВТБ — на 1,75 млрд рублей (-72,1%) и 1,1 млрд рублей (-48,9%) соответственно. Бюджеты на безвозмездную помощь урезали и «Ак Барс» (-108,3 млн рублей, или на 94,4%), Альфа-банк (-57,7 млн рублей, или на 36,7%), Совкомбанк (-23,8 млн рублей, или на 64,2%), «Уралсиб» (-21,6 млн рублей, или на 61%) и «Хоум Кредит» (-4,2 млн рублей, или на 53,4%). Банк «Ренессанс Кредит» полностью отказался от расходов на благотворительность, снизив их с 18 млн рублей до нуля.
Сбербанк, имеющий самый большой бюджет на благотворительность, напротив, увеличил расходы по данной статье практически до 2,14 млрд рублей. Внушительный рост безвозмездных трат также показали банк «Открытие» (+127,7 млн рублей, или +350,9%), Россельхозбанк (+64,8 млн рублей, или +50,3%), банк «Россия» (+19,5 млн рублей, или +65,7%) и Тинькофф Банк (+17,3 млн рублей, или +545,6%). На пике пандемии коронавируса в России больше всего расходы на благотворительность увеличились у подконтрольного «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов — почти на 1,3 млрд рублей, или более чем в 70 раз.
По словам менеджера группы по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte Натальи Таболиной, филантропию банковского сектора можно условно разделить на два направления: это благотворительность за счёт собственных средств, а также за счёт средств клиентов или сотрудников. Ко второй группе относятся специальные вклады с долей отчислений в фонды и волонтёрские организации, карты с благотворительным кешбэком.
В данное время из-за пандемии и резкого сокращения доходов населения фондирование банков также снизилось. Это повлияло на благотворительные акции. Между тем безвозмездные траты — это непроизводственные издержки для банка, резать их в условиях кризиса — вполне обычное дело, но при этом резкое сокращение расходов в условиях всенародного бедствия несёт репутационные риски.
Как сообщила Тоболина, говорить о серьёзном сокращении трат банков на филантропию пока рано, ведь собственные расходы на эти цели обычно связаны с долгосрочными партнёрскими отношениями с фондами. Поэтому, чтобы сделать корректные выводы, необходимо изучить годовой отчёт банка и отчет по исполнению бюджетов.
В ВТБ сокращение расходов на благотворительность связывают со спецификой поддержки, которую оказывает банк: он финансирует культурные, спортивные и образовательные проекты, а они были отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Ак Барс» также отложил часть благотворительных трат из-за карантинных мер. Расходы на благотворительность носят сезонный характер и обычно их пик приходится на первый квартал, заметил представитель Газпромбанка. «Уралсиб» и «Хоум Кредит», которые тоже отразили в своей отчетности падение трат на благотворительность, связывают это с разовыми факторами.
Ранее 83 богатейших человека из Соединённых Штатов, Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов и других государств подписали открытое письмо, в котором попросили правительства своих стран ввести для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции. Как утверждают авторы письма, экономический эффект от коронакризиса будет наблюдаться в течение десятилетий, а последствия пандемии приведут в будущем к бедности ещё полмиллиарда человек. Поэтому обычная благотворительность тут не поможет. Справедливым сбором и распределением средств должны заниматься правительства разных стран. Авторы письма подчёркивают, что повышение налогов станет для них единственным правильным выбором. Среди подписавшихся — наследница Уолта Диснея, бизнесмен Джерри Гринфилд и один из создателей фильмов о мистере Бине Ричард Кертис, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Компании , Уолт Дисней , Максим Осадчий , Ричард Кертис , Газпромбанк , Всероссийский банк развития регионов , Банк ВТБ , Акционерный банк "Россия" , Банк Корпоративного Финансирования , Совкомбанк , Тинькофф банк , Сбербанк России , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Россельхозбанк , Роснефть , КБ "Ренессанс Кредит" , Альфа-банк , РБК
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