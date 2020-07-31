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Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями 

РИА Новости и ещё 49 31 июля 2020
Путин ужесточил контроль за иностранными инвестициями
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
К стратегическим сейчас относится более 40 видов деятельности, в том числе работа в ядерной сфере; разработка, производство, ремонт, продажа и утилизация военной техники; космическая и авиационная сфера; изучение недр, добыча полезных ископаемых.
Закон уточняет основания предварительного согласования сделок иностранных инвесторов при приобретении акций российских компаний из стратегических отраслей. После вступления закона в силу при рассмотрении сделок по покупке акций такой компании зарубежным инвестором будут учитываться все уже приобретенные им акции этой компании, даже если покупатель временно не может ими распоряжаться.
Нормы закона исключают возможность злоупотреблений со стороны иностранных инвесторов при временной передаче другим лицам права прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями (долями) стратегической компании. Сейчас доля зарубежного инвестора в такой компании определяется не через факт владения акциями, а через непосредственное право распоряжаться голосами, приходящимися на них. Однако он может передать такое право на определенное время другому лицу, например, по договору доверительного управления, залога, РЕПО, обеспечительного платежа.
Если после этого инвестор купит еще акции этого же стратегического общества, он может стать владельцем большого пакета без согласования сделки с правительственной комиссией. Например, инвестор, передавший из 30% голосующих акций 20% в залог, будет признан имеющим право распоряжаться лишь 10% голосов. Благодаря этому он сможет приобрести еще 40% акций компании без согласования с правкомиссией. В итоге фактически иностранный инвестор будет владеть 70% голосующих акций компании после прекращения договора залога.
Такие случаи редки, но имеют серьезное значение в правоприменительной практике, поясняли РИА Новости в ФАС. Закон призван исключить возможность таких злоупотреблений в дальнейшем. Он позволит при покупке иностранным инвестором акций стратегического общества учитывать весь уже имеющийся у него пакет акций этой компании. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
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Комментарии
Компании , Другое , Владимир Путин , ФАС , РИА Новости
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