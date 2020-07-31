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Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли 

Прайм 2 часа назад
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о проведении в стране налогового маневра в IT-отрасли, а также об упрощении порядка признания физических лиц налоговыми резидентами России.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ в пятницу.
Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.
Глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что позволит повысить адресность данной льготы.
Напомним, что в конце июня Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр. В том числе — бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний в этой отрасли до 7,6% с действующих 14%. Ставку налога на прибыль он предложил снизить до 3% с нынешних 20%.
Закон был подготовлен правительством во исполнение этого поручения. Документ предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.
Мишустин ранее, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе кабмина в 2019 году, сказал, что в России планируется в 12,5 раз увеличить количество занятых в IT-секторе, вдвое повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, а также создать условия для появления около 1 тысячи новых российских IT-стартапов. Главная роль в этом, по его словам, отводится налоговому маневру в IT-сфере.
Документ также разрешит физлицам, которые находятся в России в текущем 2020 году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую инспекцию в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по форме НДФЛ. Это будет способствовать привлечению в страну граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами. Норма, которая касается резидентства, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.
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Комментарии
Компании , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Минфин
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