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Финская Nokia планирует остаться в Китае 

Прайм 2 часа назад
Nokia планирует остаться в Китае
Фото: РИА Новости
Финская телекомунникационная корпорация Nokia планирует остаться работать в Китае, сообщил финансовый директор Nokia Кристиан Пуллола.
В пятницу Nokia представила полугодовой отчет, который оказался лучше ожиданий. Чистая прибыль за период с апреля по июнь выросла на 22% и составила 316 миллионов евро (376 миллионов долларов годом ранее). Продажи снизились на 11% и составили 5,1 миллиарда евро. Акции Nokia с открытия биржи Nasdaq Helsinki выросли в пятницу на 13,62% до 4,087 евро.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники 20 июля сообщала, что власти Китая могут применить ограничительные меры к европейским телекоммуникационным гигантам — финской Nokia и шведской Ericsson, если ЕС последует примеру США и Великобритании, лишив компанию Huawei доступа к мобильной сети 5G на территории стран союза.

"Мы считаем, что выбрали правильную стратегию в Китае. Мы будем продолжать оставаться основным игроком в Китае. У нас там много возможностей для бизнеса. Там установлено много оборудования 4G, поэтому у нас там много клиентов по обслуживанию. Мы будем работать с крупными китайскими операторами, которые строят сети 5G", — отметил Пуллола в ходе телефонного общения с журналистами по итогам промежуточного полугодового отчета компании.

Также он отметил, что из-за жесткой конкуренции доля компании на китайском рынке снижается, но "рынок настолько велик, что держаться подальше от него опасно".
Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб квартира расположена в городе Эспоо в Финляндии. Операционная прибыль в 2019 году составила 2,003 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.
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Комментарии
Компании , ЕС , Wall Street Journal
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