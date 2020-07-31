Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.90
$
74.38
87.50
87.33
Прогноз
03.08 – 10.08
$
73.00
84.90
Индексы и котировки Brent
43.44
–0.57 Золото
1972.12
+0.07 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1791
+0.0407
16.07
1.1384
28.07
20.07
06.07

Названа самая дорогая компания в мире 

Вероника Полынина и ещё 10 1 час назад
Названа самая дорогая компания в мире
Фото: depositphotos.com
Американская корпорация Apple стала самой дорогой компанией мира, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные торгов.
Капитализация Apple достигла 1,77 трлн долларов, опередив саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco, капитализация которого составила 1,76 трлн долларов.
Акции Facebook, Amazon и Apple подорожали на 5-6,5%
Стоимость одной акции Apple достигла 410 долларов, впервые обогнав по этому показателю Saudi Aramco 24 июля.
Как сообщал «Рамблер», ранее компания Apple объявила, что выпуск новых моделей iPhone отложен с конца сентября на несколько недель из-за последствий коронавируса. Изначально планировалось, что в сентябре Apple представит четыре новых айфона с поддержкой 5G.
Видео дня. Банкам запретят писать мелким шрифтом в договорах
Компании , Amazon , Apple , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
В США приготовились к смерти доллара
В США приготовились к смерти доллара
Путин поручил помочь лишившимся вкладов россиянам
Путин поручил помочь лишившимся вкладов россиянам
Видео
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение