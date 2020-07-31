Названа самая дорогая компания в мире 

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Капитализация Apple достигла 1,77 трлн долларов, опередив саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco, капитализация которого составила 1,76 трлн долларов.

Стоимость одной акции Apple достигла 410 долларов, впервые обогнав по этому показателю Saudi Aramco 24 июля.

Как сообщал «Рамблер», ранее компания Apple объявила, что выпуск новых моделей iPhone отложен с конца сентября на несколько недель из-за последствий коронавируса. Изначально планировалось, что в сентябре Apple представит четыре новых айфона с поддержкой 5G.