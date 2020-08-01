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Сотрудникам Microsoft разрешили работать из дома до 2021 года 

Газета.Ru и ещё 1 55 минут назад
Microsoft останется на удаленке до 2021 года
Фото: Reuters
Сотрудники Microsoft смогут до 19 января 2021 года работать на "удаленке". Об этом сообщает CNN.
Представитель компании отметил, что руководство следит за ситуацией с пандемией на локальном уровне в каждом регионе, стране и штате, где работают сотрудники Microsoft.
Ранее сообщалось, что корпорация Google разрешит своим сотрудникам работать из дома по крайней мере до лета 2021.
Компании Кремниевой долины перевели своих сотрудников на работу из дома еще в марте, когда коронавирус только начал распространяться по миру.
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Компании , Microsoft , Google
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