Лукашенко пообещал сохранить «Белгазпромбанк»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо сохранить Белгазпромбанк как действующую организацию. Он должен работать даже если «Газпром» примет решение отказаться от компании.

Такое заявление он сделал в ходе совещания с руководителем временной администрации банка Надеждой Ермаковой , передаёт БелТА. Политик отметил, что национальный банк страны будет поддерживать Белгазпромбанк. Он отметил, что компания попала в трудную ситуацию, но у властей стране есть опыт не только сохранения банков, но и поддержки их нормального функционирования.

Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут, — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что хорошо знает ситуацию в учреждении. Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель доложил Лукашенко, что «катастрофы» в кредитной организации нет. Политик пообещал сделать всё возможное для сохранения денег людей и предприятий.

Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с Президентом России [Владимиром Путиным], он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники — дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам, — заключил Лукашенко.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержаны уже около 30 человек, все они дают показания. Даёт показания и «рыдает» бывший глава банка Виктор Бабарико.