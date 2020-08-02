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Лукашенко хочет сохранить Белгазпромбанк 

News.ru и ещё 7 3 часа назад
Лукашенко пообещал сохранить «Белгазпромбанк»
Фото: belgazprombank.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо сохранить Белгазпромбанк как действующую организацию. Он должен работать даже если «Газпром» примет решение отказаться от компании.
Такое заявление он сделал в ходе совещания с руководителем временной администрации банка Надеждой Ермаковой, передаёт БелТА. Политик отметил, что национальный банк страны будет поддерживать Белгазпромбанк. Он отметил, что компания попала в трудную ситуацию, но у властей стране есть опыт не только сохранения банков, но и поддержки их нормального функционирования.

Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут, — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что хорошо знает ситуацию в учреждении. Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель доложил Лукашенко, что «катастрофы» в кредитной организации нет. Политик пообещал сделать всё возможное для сохранения денег людей и предприятий.

Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с Президентом России [Владимиром Путиным], он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники — дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам, — заключил Лукашенко.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержаны уже около 30 человек, все они дают показания. Даёт показания и «рыдает» бывший глава банка Виктор Бабарико.
Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов президента Белоруссии, так как собирался принимать в них участие. Он стал основным конкурентом Лукашенко на выборах и его задержали 18 июня.
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Комментарии
Компании , Экономика , Надежда Ермакова , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпромбанк , Газпром
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