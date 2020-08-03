Минфин готовит нефтяникам новый налог

Минфин внес в правительство законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД), который позволяет нефтяникам платить налоги по некоторым категориям месторождений не с объема добычи, а с финансового результата. Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и проект документа, поправки в НДД могут увеличить отчисления компаний в бюджет на 200 млрд рублей за три года.

Проект документа о пересмотре параметров налога внесен в правительство 29 июля, указывает издание. В Минфине и Минэнерго эту информацию подтвердили. По оценке Минфина, только за год бюджет недополучил от НДД 213 млрд рублей.

С 2019 года под НДД подпадают месторождения с высокой долей выработанности и определенным географическим положением. Сейчас Минфин предлагает ухудшить условия НДД для всех групп месторождений, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%).

Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот, уточняет издание.