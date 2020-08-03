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«Ъ»: Минфин планирует получить от нефтяников еще 200 млрд руб. с помощью НДД 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Минфин готовит нефтяникам новый налог
Фото: РИА Новости
Минфин внес в правительство законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД), который позволяет нефтяникам платить налоги по некоторым категориям месторождений не с объема добычи, а с финансового результата. Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и проект документа, поправки в НДД могут увеличить отчисления компаний в бюджет на 200 млрд рублей за три года.
Проект документа о пересмотре параметров налога внесен в правительство 29 июля, указывает издание. В Минфине и Минэнерго эту информацию подтвердили. По оценке Минфина, только за год бюджет недополучил от НДД 213 млрд рублей.
С 2019 года под НДД подпадают месторождения с высокой долей выработанности и определенным географическим положением. Сейчас Минфин предлагает ухудшить условия НДД для всех групп месторождений, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%).
Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот, уточняет издание.
По оценке Минфина, эти поправки должны принести в бюджет дополнительно 87,8 млрд руб. в 2021 году и 55,6 млрд руб. в 2022 году. Прогноз на 2023 год в пояснительной записке не указан, но, по словам источников газеты, в целом речь идет примерно о 200 млрд руб. за три года. Инициатива в большей степени может коснуться проектов "Газпром нефти" и "Роснефти", поскольку именно их месторождения входят во вторую группу (а также одно месторождение "Сургутнефтегаза"), отмечает "Коммерсантъ".
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Комментарии 1
Компании , Экономика , Сургутнефтегаз , Газпромнефть , Минэнерго , Роснефть , Минфин , Газета "Коммерсантъ"
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