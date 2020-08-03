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Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века 

Ura.Ru 37 минут назад
Российский бизнес поставил антирекорд века
Фото: ТАСС
Доходы предпринимателей в России поставили исторический антирекорд за 20 лет. Во II квартале 2020 года они составили всего 3,5% от всех доходов населения России, сообщает Росстат.

«С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года)», — приводит «РБК» данные Росстата.

За год понижение составило 2,2%. Для сравнения в 2000 году доходы предпринимателей достигали 14,7%.
Статистика показала, что приток средств в бизнес за время пандемии коронавируса сократился сильнее всего. В денежном эквиваленте он составил 512 миллиардов рублей. При этом обычно преобладающая доля оплаты труда за один квартал 2020 выросла с 63,5% до 65,3%, уточняет ведомство. Общий объем доходов россиян — 14,6 триллионов, рассказали в Росстате.
К концу этого года россияне ждут снижения зарплат. При этом, согласно исследованиям, россияне получают в среднем по 35 тысяч рублей пишет агентство Nation news.
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Комментарии 1
Компании , Экономика , Росстат , РБК
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