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Microsoft подтвердила переговоры о покупке TikTok 

RB.ru 2 часа назад
Microsoft подтвердила переговоры о покупке TikTok
Фото: Reuters
Американская корпорация Microsoft подтвердила, что рассматривает покупку доли в социальной сети TikTok. Об этом компания рассказала в официальном блоге. Ранее о возможной сделки сообщали СМИ.
TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Как говорится в сообщении, Microsoft может купить бизнес TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Компания не исключает участия миноритарных инвесторов в сделке. Microsoft подчеркивает, что переговоры предварительные и стороны только изучают условия покупки.
В то же время, Microsoft не планирует затягивать переговоры — как говорится в блоге компании, они в любом случае завершатся до 15 сентября 2020 года. Microsoft не будет раскрывать детали переговоров до их окончания.
Microsoft отмечает, что гендиректор компании Сатья Наделла встречался с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп грозил запретить TikTok на территории США: по мнению американских властей, соцсеть может собирать конфиденциальные данные жителей страны. Microsoft планирует продолжить диалог с правительством о покупке TikTok.
Как говорится в сообщении IT-корпорации, Microsoft обеспечит хранение личных данных американских пользователей TikTok в Соединенных Штатах.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Microsoft
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